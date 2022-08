Il Napoli ha chiuso per il secondo portiere, sarà Salvatore Sirigu. Accordo raggiunto per il portiere, svincolato dopo l'ultima esperienza al Genoa, il classe '87 è atteso domani nel capoluogo campano per le visite mediche e la firma del contratto. Per Sirigu un contratto annuale da circa 700mila euro tra parte fissa e bonus con opzione per un'ulteriore stagione.



E IL PRIMO PORTIERE... - Sirigu secondo portiere, nel frattempo il club è al lavoro per riempire anche la casella dedicata all'estremo difensore titolare, con Alex Meret sempre più lontano: dopo i contatti con il Chelsea per Kepa, negli ultimi giorni sono salite le quotazioni di Keylor Navas del PSG, con cui il Napoli parla anche per il discorso Fabian Ruiz.