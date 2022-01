Il nuovo anno del Napoli si apre col botto. Serviva trovare urgentemente un nuovo centrale difensivo che andasse a riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Kostas Manolas. E così è stato. Il Napoli è oramai ai dettagli per portare in azzurro Axel Tuanzebe, difensore classe '97 attualmente in prestito all'Aston Villa ma di proprietà del Manchester United.



CONTATTI POSITIVI - Proprio con lo United ieri, prima dei festeggiamenti del nuovo anno, c'è stata una call. Inizialmente c'era distanza con i Red Devils che chiedevano 1 milione di euro per lasciar partire Tuanzebe in prestito, mentre il Napoli non superava i 200 mila. Ma ecco la via di mezzo, De Laurentiis è pronto a sborsare circa 5-600 mila euro al club inglese per ottenere il calciatore fino a giugno. Ancora da definire, invece, se ci sarà un diritto di riscatto che potrebbe essere fissato a 20 milioni di euro ma al momento non ne è previsto l'inserimento in questa trattativa. r



LA FUMATA BIANCA - Così oggi e domani saranno due giorni decisivi per la chiusura dell'affare. Tutte e tre le parti però lavorano affinché si possa concretizzare il tutto, partendo dal giocatore che vuole indossare subito la maglia azzurra, passando per il Napoli che vuole accelerare, fino allo United che è disposto al dialogo e pronto ad accontentare De Laurentiis. La fumata bianca potrebbe esserci presto e Tuanzebe arriverebbe già lunedì in Italia per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart per presentarsi già martedì a Spalletti e a tutto il gruppo.