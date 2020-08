L'avventura del Napoli in Champions League quest'anno non è andata oltre gli ottavi di finale. Difficile, quasi impossibile superare il turno contro una corazzata come il Barcellona. Ma ci sono comunque dei dati positivi dopo la competizione.



Sky ha fatto un bilancio totale per quanto riguarda i ricavi del Napoli grazie alla Champions League. Il totale è di 65,8 milioni di euro ottenuti calcolando il market pool (distribuzione degli introiti dai diritti televisivi), i diritti televisivi, i bonus risultati, quelli riguardo alla partecipazione alla Champions e quelli per essere arrivati fino agli ottavi di finale.