La Gazzetta dello Sport torna sulle condizioni di salute ma anche sulla gestione di David Ospina: "Sui gol il miglior David Ospina (buona fortuna!) farebbe di più, ma se resta in campo menomato non è colpa sua. Ospina ha trascorso la notte nella clinica Pineta Grande, a Castel Volturno, dove resterà in osservazione fino a domani. Il portiere, dopo lo scontro con Pussetto, era stato ricoverato in codice rosso nel vicino ospedale San Paolo, dove gli sono state prestate le prime cure e dove è stato sottoposto ad una Tac total body che ha dato esito negativo. La prima diagnosi, in ogni modo, è stata di trauma cranico con un profondo taglio sulla fronte, chiuso con alcuni punti di sutura. Il portiere resterà sott’osservazione per l’intera giornata di oggi e se non subentreranno complicazioni, domani verrà dimesso. Intanto, Ospina non potrà rispondere alla convocazione della Nazionale colombiana"