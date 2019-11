Il Napoli questa sera affronterà il Liverpool in una partita chiave per la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma intanto sono arrivate le prime multe, frutto dell’ormai famosa rivolta post Salisburgo del 5 novembre, quando la squadra si rifiutò di tornare in ritiro dopo il pareggio interno con gli austriaci.



INSIGNE E ALLAN - In queste ore, secondo quanto riferito da Sky Sport, a Napoli sono infatti stati notificati i primi provvedimenti ai cosiddetti ammutinati. I calciatori, ovviamente già in Inghilterra per la sfida di stasera con il Liverpool, sono stati avvisati dai familiari rimasti a casa della ricezione delle sanzioni. Tra i più colpiti dalle multe Allan e Insigne. Al centrocampista brasiliano, uno dei leader della rivolta e protagonista di un acceso scontro con Edoardo De Laurentiis, il figlio del presidente, è stato decurtato il 50% dello stipendio del mese di ottobre. Contrariato Allan, così come Insigne che, restato a Napoli per un problema al gomito (che lo ha costretto al cambio contro il Milan), ha saputo in prima persona della multa.



L'INCONTRO - Circa 350.000 euro detratti a Insigne, 155.000 ad Allan. Pesanti anche le sanzioni di Koulibaly e Callejon (230.000 euro a testa) e Mertens (308.000 euro). Le 24 raccomandate, spedite lunedì, sembrava dovessero arrivare dopo la Champions, ma così non è stato. Non il miglior modo per avvicinarsi alla delicata sfida di stasera al Liverpool campione in carica. Intanto venerdì potrebbe esserci un incontro chiarificatore, almeno nelle intenzioni, tra parte della squadra e il presidente De Laurentiis, con la mediazione del ds Giuntoli. Un colloquio cruciale, durante il quale si proverà a ricucire lo strappo tra società e squadra.