Meret 5: errore pesantissimo sulla punizione di Lacazette, prende gol sul suo palo, sbagliando il primo movimento ed il posizionamento e rendendo quasi impossibile la rimonta azzurra. Nella ripresa, dimostra le doti con un intervento pazzesco su Aubameyang e facendo, proporzionalmente, aumentare i rimpianti



Maksimovic 5.5: commette il fallo su Lacazette che provoca la punizione del vantaggio Gunners. Primo tempo con qualche incertezza quando l'Arsenal ha aumentato la pressione sul suo lato (dal 1' st Mertens 5.5: fa poco e lo fa anche in modo sufficiente, prendendosi momenti di assenza)



Koulibaly 6.5: straordinario al 16', quando sradica il pallone e crea un tre contro tre con Fabian e Callejon. L'assist per Callejon è da trequartista, una giocata fantastica per tempismo, forza e qualità. Nella ripresa tiene bene



Chiriches 7: parte benissimo, nei primi minuti non sbaglia un intervento, anche un paio di spazzate importanti. Tiene bene anche nella ripresa, dimostrandosi in grande crescita



Ghoulam 5: si vede poco, spunti con il contagocce. Dimostra di esser lontano dalla migliore condizione (dal 26' st Mario Rui 6.5: dimostra una gamba negttamente superiore al compagno, si mette in evidenza con un paio di giocate)



Callejon 5: si muove tantissimo, cambia il volto alla fase offensiva del Napoli, ma sbaglia clamorosamente al 16' su assist di Koulibaly. Un pallone che poteva cambiare l'inerzia della partita, sparato su Cech. Nella ripresa fa il terzino, sacrificandosi tanto



Allan 6: stringe bene il campo, qualche recupero positivo, si vede poco in fase d'impostazione. Nella ripresa continua nella sua opera, abbassandosi costantemente



Zielinski 5: si fa notare solo per l'assist a Milik, ma riesce poco nel ruolo di play. È la gara che certifica come non possa fare il regista in match di un certo livello, anche perché non fornisce grosse capacità di scarico



Fabiàn 5.5: si muove molto cercando di lasciare la fascia alle incursioni di Ghoulam, accentrandosi riesce a costruire qualche occasione importante. Nella ripresa si vede meno, quando complice il nuovo assetto tattico finisce nell'imbuto dei Gunners



Insigne 5.5: parte molto nervoso, sente tantissimo la partita, qualche tocco sbagliato di troppo. Ascolta Ancelotti, inizia ad usare la testa e regala qualità alla manovra. Sostituito in un momento nel quale stava dando qualità alla manovra, nonostante ancora troppi errori (dal 16' st Younes 5.5: tanti movimenti, ma poca concretezza)



Milik 4.5: mette dentro l'1-0 ma in posizione di millimetrico fuorigioco, poi sbaglia al 27' una grande occasione. Tocco dentro del connazionale Zielinski ed errore di testa pesante che non sfrutta lo svarione di Koscielny. Nel secondo tempo, un'istantanea delle sue qualità: fa tanti gol ed a volte bellissimi, poi spreca incredibilmente un pallone nel cuore dell'area piccola



All. Ancelotti 5: dimostra di essere un allenatore che ha bisogno di giocatori di uno spessore superiore per firmare queste imprese. Il suo Napoli attuale non ha la qualità necessaria per seguire la sua idea di calcio: domani mattina ne discuta con De Laurentiis



ARSENAL Cech 7: miracolo poco dopo il quarto d'ora su Callejon che serve a chiarire da subito quale sarà l'esito della gara. Nella ripresa altri due interventi che dimostra come sia un peccato che si ritiri



Sokratis 6.5: tante chiusure, recupero fondamentale per la difesa di Emery che soffre senza la sua presenza in campionato



Koscielny 5.5: una sbavatura pesante su Milik a metà della prima frazione che poteva costare carissima. Il polacco sbaglia e lo grazia



Monreal 6: gara di tenuta, sfrutta l'esperienza per sbagliare pochissimo



Maitland-Niles 6: si prodiga soprattutto nella fase difensiva, trasformando costantemente la terza linea a cinque uomini. Poche le sortite offensive



Torreira 6.5: gara importantissima per quantità e qualità, riesce sempre a dare uno scarico all'Arsenal



Xhaka 6.5: tanta sostanza, si abbassa sempre in modo efficace, recupero fondamentale dall'infortunio per la stagione dell'Arsenal (16' st Elneny 6: si esprime bene, togliendo ulteriori spazi al Napoli)



Ramsey 6.5: ci mette una qualità folle in ogni giocata, dimostrando ancora una volta di essere un top nel ruolo e confermando, allo stesso tempo, la fragilità dei suoi muscoli per l'ennesimo infortunio (dal 34' Mkhitaryan 6: fa da raccordo tra attacco e centrocampo, abbassandosi molto e dando il là a diversi contropiedi)



Kolasinac 6.5: come Maitland-Niles, si propone pochissimo e tende a stringere ed abbassarsi per compattare la linea a 5. Utile in fase difensiva, macina quantità industriali di chilometri



Aubameyang 6: sbaglia una grande occasione in avvio di ripresa per lo 0-2, ma è un pericolo costante per la retroguardia del Napoli, portando sempre la prima pressione che blocca la manovra azzurra



Lacazette 7: mette in ghiaccio la qualificazione con la punizione dello 0-1, complice il grave errore di Meret: si procura anche la stessa punizione, poi, decisiva. Gara di sacrificio e di assistenza ad Aubameyang fino alla sostituzione (dal 23' st Iwobi 6: si sacrifica tanto, sfruttando le buone doti fisiche)



All. Emery 6.5: tra andata e ritorno si conferma specialista della competizione, batte un Napoli inferiore senza subire gol e si candida alla vittoria dell'Europa League