Prima amichevole durante il ritiro di Castel di Sangro del Napoli. In campo gli azzurri contro l'Ascoli. Spalletti ritrova i giocatori impegnati con le Nazionali, ecco le formazioni ufficiali:



NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.



ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Botteghin, D’Orazio; Castorani, Eramo, Collocolo; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui. All. Sottil.



1' - Inizia la partita.



7' - Napoli già in vantaggio: Osimhen viene atterrato in area, calcio di rigore. Dal dischetto va Insigne che spiazza Leali.



10' - Ci prova Zielinski con una conclusione precisa da fuori, ma il palo gli dice di no.



12' - Grande azione del Napoli in campo aperto con Zielinski che lancia Insigne, apertura su Politano, ma la conclusione è murata dalla difesa dell'Ascoli.



16' - Altra occasione per Insigne che rientra sul destro e calcia a giro, conclusione di poco larga ma tra gli applausi del pubblico.



25' - Pareggio dell'Ascoli: sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva palla sul secondo palo, Mario Rui non copre, Avlonitis la rimette al centro e Meret non riesce ad intervenire. Arriva Bidaoui quasi sulla linea che spinge la palla in rete.