Prosegue in positivo la preparazione precampionato dele quinto successo per gli uomini di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ritrova giocatori importanti come Insigne, Di Lorenzo e Fabián Ruiz, rientrati dopo gli impegni con le nazionali. Vittoria di misura oggi per gli azzurri conche ha sbloccato la partita dopo 7 minuti grazie al rigore conquistato da Osimhen. È arrivato il pareggio alla prima vera occasione per gli ospiti, a segno Bidaoui. La decidenella ripresa con uno scavetto. Ecco i: il capitano torna e fa gol dopo pochi minuti. Prende spesso per mano la squadra e la avvicina alla porta con giocate brillanti. Deve trovare la miglior condizione ma in questo stato è già determinante. Non solo il gol dell'1-0, ma è decisivo anche per il 2-1 finale quando trova un bellissimo corridoio per Elmas.: entra benissimo in partita nella ripresa quando sostituisce Fabián Ruiz. Passano solo due minuti e si inserisce in area trovando con uno scavetto il gol del sorpasso. Buoni i tempi, buono il palleggio a centrocampo. Promosso.: fin dai primissimi minuti fa capire chi comanda lì dietro. Ogni pallone che arriva dalle sue parti non lo supera, mai. Abbina rocciosità, qualità ed eleganza, sia in chiusura che in impostazione.perde l'uomo sul secondo palo in occasione del gol del pareggio dell'Ascoli mantenendo in gioco l'avversario.: non corre grossi pericoli nell'arco dei novanta minuti però sull'1-1 degli avversari avrebbe potuto fare qualcosa in più. Titubante sull'uscita, incerto tra i pali.