La Nazionale italiana è pronta per tornare allo stadio San Paolo di Napoli. A comunicarlo è l'assessore allo sport Ciro Borriello. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



L'INCONTRO - "Abbiamo pranzato con Sibilla, c'era anche Gravina. Gli ho chiesto di portare la Nazionale a Napoli, dato che il San Paolo è molto bello. La risposta è stata subito affermativa".



LA PARTITA - "Potrebbe accadere anche per una partita importante. Vedremo se sarà contro la Polonia (15 novembre 2020, ndr). Ci vorranno comunque molti soldi, quindi sto lavorando in anticipo così chi arriverà saprà come intervenire".



RIAPERTURA STADI - "​Ho incontrato Spadafora e gli ho chiesto riguardo la riapertura ai tifosi. Mi rispose che stavano lavorando per riaprire in parte gli stadi".