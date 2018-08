Domani pomeriggio il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, dove metterà piede per la prima volta Ancelotti che, sin qui, non ha mai visitato il centro sportivo che ospita gli azzurri e che è stato ristrutturato. La Lazio incombe, il mercato pure. Nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni di Meret, che comunque contro i biancocelesti non sarà disponibile (in dubbio anche per il Milan).



Oggi l’agente di Tatarusanu, Pietro Chiodi, proverà a scardinare la resistenza del Nantes per il romeno che ha il contratto in scadenza nel 2019 e quindi il Napoli potrebbe portar via a prezzo di saldo. Resta il problema per i francesi di trovarne il sostituto.

Dalla Francia rilanciano il nome di Trapp del PSG, ieri però in panchina contro il Caen. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, resta defilato Ochoa dello Standard Liegi, almeno fino al ritorno del preliminare Champions contro l’Ajax. Dopo i belgi potrebbero cederlo, a meno che il Napoli non abbia già messo le mani su Tatarusanu.