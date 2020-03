TuttoSport fa il punto sul futuro di Milik: "Diventerà decisiva la volontà del giocatore: se ha fatto capire chiaramente di non voler rimanere al Napoli, ancora non ha espresso preferenze sul fatto di rimanere in Italia o scegliere un altro campionato. Nel primo caso, il Milan potrebbe giocarsi al meglio le proprie carte, non avendo grandissima concorrenza interna. Ma se invece ci fosse la volontà di cambiare aria, ecco che l’Atletico Madrid entrerebbe prepotentemente in lizza. Milik è giocatore che piace a Diego Simeone, alle prese con la volontà di chiudere l’esperienza con Diego Costa dopo tre stagioni comunque positive e caratterizzate, finora,da 44 gol in campionato e 10 in Champions League. Il club spagnolo, nel caso, avrebbe diversi giocatori da poter offrire in contropartita: non solo proprio l’attaccante ex Chelsea, ma anche Sime Vrsaljko, croato che ha già giocato in Italia con le maglie di Genoa, Sassuolo e Inter, e anche il colombiano Santiago Arias, che il direttore sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, segue fin dai tempi in cui giocava nel Psv Eindhoven".