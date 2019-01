Secondo il Corriere dello Sport: "La Fiorentina aspetta consapevole di aver chiuso l’unica vera operazione ritenuta necessaria, quella per portare Muriel in viola. Adesso si dovrà aspettare il tetris delle trattative: intanto perché non c’è fretta, e poi perché la strada verso quello che da sempre è il sogno di mercato del centrocampo viola, Diawara, uno che Corvino conosce bene per aver fatto conoscere al calcio che conta portandolo da San Marino al Bologna, è assolutamente complicata. Servirebbe, ma al momento non sembra strada contemplata, un prestito secco di sei mesi, senza tuttavia scendere a patti per quelle che saranno le possibili operazioni del futuro, né per Chiesa, che deciderà del proprio futuro insieme al padre-procuratore, né per Veretout, uno che piace tantissimo a Giuntoli e sul quale in estate potrebbe scatenarsi un’asta milionaria. Rog, altro del Napoli finito nei radar viola, non avrebbe saputo resistere alla corte dei tedeschi dello Schalke 04, attratto anche dalla partecipazione in Champions League".