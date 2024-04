Napoli, asta con Milan e Inter: il punto su Buongiorno

Anche il Napoli si iscrive alla corsa per Alessandro Buongiorno, capitano del Torino che può lasciare i granata in estate. Il 24enne nazionale azzurro piace a tanti, soprattutto all'Inter: il Torino lo valuta 35-40 milioni, secondo Il Corriere dello Sport e su di lui c’è anche il Milan. L'asta è già partita e bisogna considerare anche il possibile inserimento di qualche club straniero, specialmente in Premier League, dove l’azzurro ha più di qualche club interessato.