Napoli – Atalanta è il big match della decima di campionato. La Dea continua a guadagnare posizioni in classifica e ora si è portata a – 3 dalla vetta, gli azzurri invece sono stati fermati dalla Spal, scivolando così in quarta posizione. I precedenti degli ultimi anni raccontano di una Atalanta bestia nera dei campani, i nerazzurri hanno vinto 3 delle ultime 4 sfide al San Paolo ma secondo gli analisti, si legge in una nota, a partire favoriti sono i padroni di casa. La gara è però sul filo, il Napoli è avanti a 2.00, la vittoria dei bergamaschi vale 3.50, il pareggio si gioca a 3.75. Gli scommettitori danno più fiducia agli uomini di Ancelotti, il 71% ha infatti scelto il segno 1, il 20% crede invece nel blitz nerazzurro. Nonostante l’assenza di un bomber di peso come Zapata, l'Atalanta vanta il miglior attacco del torneo con 28 reti segnate in 9 giornate, una media pazzesca di 3 gol a partita: il sigillo degli ospiti sembra dunque scontato, a 1.24, e l’Over 2.50- che si è verificato 5 volte negli ultimi sei confronti - è a quota 1.52. Particolarmente in forma Muriel, autore di 5 reti in 2 gare: la sua rete è a 3.00. Il Napoli risponde con Milik e Mertens, entrambi a 2.50.