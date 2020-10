LE FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo la pausa per le nazionali torna la Serie A, con il primo anticipo tra. Al San Paolo fischio d’inizio alle ore 15, conche lancia dal 1’ minuto il colpo dell’ultima ora. Gasperini ritrova invece, che torna da titolare dopo i problemi personali che l’hanno tenuto fermo negli ultimi mesi. Confermato, turnover inizialmente per(2V, 1N) e non arriva a quattro di fila senza sconfitta con i partenopei dal dicembre 2007 (sette in quell'occasione). Nelle ultime sette sfide di A giocate al San Paolo tra Napoli e Atalanta non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila: tre successi partenopei, due vittorie bergamasche e due pareggi.grazie a sette vittorie e un pareggio, dopo che nelle precedenti otto aveva raccolto solamente cinque punti.Tiemouépotrebbe diventare il terzo giocatore francese a trovare la rete con la maglia del Napoli in Serie A, dopo Laurent Blanc (sei reti) e Alain Boghossian (quattro centri). Alejandroha segnato in ognuna delle ultime tre partite di campionato: l’argentino non ha mai trovato il gol in quattro gare di fila in Serie A - la sua ultima rete nella competizione contro il Napoli risale tuttavia al dicembre 2015.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.