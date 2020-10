Il primo anticipo della quarta giornata di Serie A vedrà sfidarsi Napoli e Atalanta allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Sarà una gara dalle mille attenzioni, con oltre trenta Paesi collegati da tutto il mondo, come segnalato dalla SSC Napoli tramite una nota sul sito ufficiale:



Un evento seguito in tutto il Mondo. Domani pomeriggio i riflettori saranno puntati sul San Paolo per il match Napoli-Atalanta che avrà una copertura televisiva in tutti e 5 Continenti. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle sudamericane quali Brasile, Argentina, Colombia, Cile e Messico. Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Giamaica, Thailandia, oltre agli Stati africani di Algeria, Angola, Burundi, Camerun, Congo, Egitto, Etiopia, Guinea, Nigeria Senegal, Sudan, Uganda, Zaire, Zambia e Zimbabwe.