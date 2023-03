Ilnon è imbattibile: la sconfitta contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato non ha certo rovinato le ambizioni scudetto della squadra di Luciano, ma almeno ha mostrato qualche punto debole di un gigante che in casa sembrava insuperabile. Dopo i biancocelesti sarà l’a provare il colpaccio allo Stadio Maradona e Giampiero Gasperini ha l’occasione di rilanciare la sua squadra in un periodo estremamente negativo. I bergamaschi hanno chiuso gennaio perdendo la sfida di Coppa Italia contro l’Inter e nelle successive cinque gare di campionato hanno perso contro Sassuolo, Lecce e Milan, battuto la Lazio e pareggiato contro l’Udinese.In vista del big match della 26esima giornata di Serie A sabato 11 marzo alle 18:00 i pronostici sono comunque a favore della capolista, determinata a mantenere il vantaggio di 15 punti sull’Inter. Sulla lavagna scommesse di Di Lorenzo e compagni – che non dovrebbero essere troppo influenzati dalla gara di mercoledì 15 marzo contro l’Eintracht Francoforte – sono favoriti a 1,67, quota ben distante sia dal pareggio che è proposto a 4,05, sia dal segno 2 a 4,90.Pesa senza dubbio la lunga lista di indisponibili che limiterà molto le scelte di Gasperini. Se Spalletti dovrà fare a meno di Mario Rui e Raspadori, il tecnico dei nerazzurri non potrà schierare Hateboer, Scalvini, Palomino, Koopmeiners e Zappacosta. Ci saranno però Victor Osimhen e Ademola Lookman, i due nigeriani che stanno dominando la classifica marcatori della Serie A. Chi deciderà il match? Sulla lavagna scommesse marcatori l’attaccante del Napoli è proposto in gol a quota 2,35, ma anche la punta nerazzurra è pronta a dire la sua per una quota di 4,50.