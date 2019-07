In casa Real Madrid si fanno i conti con le varie cessioni. Attualmente uno dei nomi caldi è James Rodriguez. L'attaccante colombiano vuole giocare con maggiore continuità e con i Blancos non troverebbe lo spazio necessario. Non è altrettanto semplice capire dove andrà a giocare. Finora la sfida ha sempre riguardato Napoli e Atletico Madrid, con i Colchoneros apparsi in leggero vantaggio. Più distante la Juventus, che aveva pensato a James nei mesi scorsi, salvo defilarsi in occasione dell'accelerazione di azzurri e biancorossi. Il Real, però, prende tempo. Come riportato da AS non ha l'esigenza di vendere subito. Questo potrebbe cambiare drasticamente i piani dell'affare e permettere alla Juve di rifarsi sotto con più calma nelle prossime settimane.