Napoli e Atletico Madrid pronti a lavorare a uno scambio di mercato. Come scrive Mundo Deportivo, infatti, i Colchoneros sono interessati ad Arkadiusz Milik, in uscita dal club partenopeo, che osserva da tempo Santiago Arias, laterale di destra dei Colchoneros. Il colombiano può diventare una pedina di scambio per arrivare al centravanti polacco.