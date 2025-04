Napoli, attacco influenzale per Meret: in dubbio per Bologna

Nella giornata odierna, che si concluderà con il posticipo valido per la 31esima giornata di Serie A tra Bologna e Napoli allo Stadio Dall'Ara, non sono arrivate notizie rassicuranti perin vista della complicata sfida sul campo dei felsinei, tra le squadre più in forma del campionato e reduci da 6 vittorie consecutive tra tutte le competizioni (cinque in campionato e una in Coppa Italia).infatti, che è stato regolarmente convocato per la partita contro la formazione di Vincenzo Italiano, non ha svolto la rifinitura che ha preceduto la partenza della squadra partenopea verso il capoluogo emiliano a causa di una leggera sindrome influenzale.

- In caso di confermata assenza dell'estremo difensore classe 1997, Antonio Conte - che non sarà in panchina contro il Bologna a causa di squalifica - dovrebbe optare per, arrivato in Campania a gennaio con Caprile che ha svolto il percorso inverso accasandosi al Cagliari. Per il portiere, che ha esordito in Serie A nel 2013 con l'Udinese,