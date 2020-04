Svela la Gazzetta dello Sport sull'interesse del Milan per Milik: "L’addio di Ibra lascerebbe infatti un vuoto di esperienza difficile da colmare, ecco perché le antenne rossonere si sono sintonizzate sulle frequenze di Arek Milik. Il polacco, 26 anni compiuti a febbraio, è un profilo che scollina oltre l’asticella degli under 25 fissata da Elliott ma garantisce la maturità necessaria per il centravanti “da gol sicuri” da affiancare a Leao. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il rinnovo è in alto mare perché Milik è intenzionato a cambiare aria: il Napoli dovrà cederlo in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno. Le premesse su cui trattare però sono chiare: De Laurentiis vuole monetizzare (si parte da 40 milioni, un’operazione con scambi sarebbe in salita) e in corsa c’è anche l’Atletico Madrid".