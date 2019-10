Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid sta valutando l'acquisto di Fabian nella prossima estate. Il Real è consapevole che ci sarà una possibile asta con il Barcellona. Senza una clausola, in questo momento, è impossibile trattare con il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, considerando anche quanto accaduto per James Rodriguez.

Il Napoli non ha nessuna intenzione di vendere Fabian e continua le trattative per il rinnovo, provando ad inserire una clausola che vada oltre i 100 milioni di euro.