Tanti dubbi legati al futuro di Piotr Zielinski. Il contratto in scadenza del polacco pone lui stesso e il Napoli in una situazione di incertezza, che presto si potrebbe risolvere. Anche perché, come raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, dovrebbe arrivare a Dimaro - dove è in ritiro da ieri il Napoli - il procuratore di Zielinski, Bartolomej Bolek proprio per parlare di quel che sarà del calciatore che nel frattempo riflette sull'offerta dell'Al-Ahli: per lui un triennale da 12 milioni di euro a stagione. Il Napoli attende una proposta ufficiale da 25 milioni di euro.