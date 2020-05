Oggi Dries Mertens compie 33 anni. Tra i tanti auguri ricevuti dal belga ci sono quelli speciali da parte del suo ex compagno di squadra, Lorenzo Tonelli:



"Ti ho avuto sia come avversario che come compagno, ovviamente meglio la seconda ma soprattutto perché sei una bella persona oltre che un fortissimo giocatore e i momenti che mi hai fatto vivere rimarranno per me indimenticabili. Ancora tanti auguri".