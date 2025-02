Napoli, autogol clamoroso di Rrahmani contro il Como: cos'è successo

AFP via Getty Images

Non è iniziata benissimo la domenica del Napoli di Antonio Conte, che nella 26a giornata di campionato è andato in svantaggio nella trasferta in casa del Como. Gli azzurri - senza Anguissa per scelta tecnica perché diffidato, al suo posto Billing all'esordio - sono andati sotto dopo appena sette minuti dal fischio d'inizio per une così il pallone è finito in porta.

- Un autogol clamoroso, un errore che rischia di costare caro alla squadra di Conte nella sfida a distanza con l'Inter di Inzaghi (che ieri ha vinto contro il Genoa, decisivo il gol di Lautaro).che di piatto destro ha infilato il portiere avversario Butez.- Con Como e Napoli sul punteggio di 1-1 al momentosulla squadra di Simone Inzaghi. Nella prossima giornata di Serie A ci sarà proprio lo scontro diretto tra Napoli e Inter al Maradona: il big match è in programma sabato 1° febbraio alle 18, sarà una gara fondamentale per la corsa scudetto.