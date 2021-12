IL TABELLINO:

. E’ stata una vittoria giusta, meritata, con dentro buone cose della squadra e ottime idee del suo allenatore, come la prima da titolare di- E’ stata anche la partita degli indisponibili. Fra covid, infortuni muscolari e traumi vari, Napoli e Leicester sono arrivati a contare 19 assenti, uno dei record più sgradevoli per un allenatore. Erano di più gli assenti del Leicester, ma erano più pesanti quelli del Napoli che Spalletti ha dovuto riscrivere per l’ennesima volta alla vigilia e poi anche a fine primo tempo per ilAl posto del messicano è entrato Malcuit.- Anche se completamente nuovo, il Napoli si è ritrovato subito sotto la guida illuminata di. Il primo spavento è stato per Meret che ha reagito con un miracolo su tiro a colpo sicuro dell’ex atalantino Castagne dopo 3 minuti. Altri 60 secondi e il Napoli ha segnato. A metà campo Zielinski ha soffiato la palla a Tielemans, tocco per Petagna, tiro deviato dallo stesso Tielemans, rimpallo fortunato perPer dire: nel primo quarto d’ora, gol a parte, l’algerino ha subìto tre falli. Scambiando di continuo la posizione con Lozano, da destra al centro, andata e ritorno, metteva in continua difficoltà la difesa inglese.- Dopo un attacco di Juan Jesus alla...Koulibaly, proprio Ounas ha avuto un’altra occasione (deviazione in angolo di Bertrand). Nel frattempo, però, da Varsavia è arrivata la notizia del. Il polacco è partito palla al piede, ha visto Petagna (che Bertrand, addormentandosi, teneva in gioco), lo ha messo davanti alla porta, l’ex spallino ha toccato per- A ogni attacco, la difesa del Leicester barcollava, ma è stato proprio un difensore centrale,. Il Napoli aveva già sofferto su una punizione calciata da Maddison, come tutte le altre, Rrahmani aveva salvato su Ndidi. Alla seconda punizione inglese, 2-1: la respinta di Elmas ha trovato libero (troppo libero) Evans, in piena area, botta al volo e gol. Sei minuti ed ecco la replica: punizione stavolta da destra, respinta di testa di Petagna sul sinistro libero (anche stavolta troppo libero) di- La squadra di Spalletti è partita bene nel secondo tempo, così come molto bene è entrato in partita, con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus dietro, Malcuit e Mario Rui esterni, Demme e Zielinski in mezzo, poi davanti il tridente Ounas-Petagna-Elmas. Il 2-1 è arrivato in fondo all’ennesima azione partita dal fosforo di Zielinski, azione identica a quella che pochi minuti aveva portato alla grande occasione di Ounas (respinta di Schmeichel): apertura sulla destra dove è scattato Malcuit che ha aspettato la sovrapposizione di Di Lorenzo a cui ha affidato il compito del cross, palla precisa perQualche minuto dopo, proprio come aveva fatto l’assist per Elmas, così Di Lorenzo ne ha fatto un altro ma per il giocatore sbagliato, cross in mezzo alla sua area per l’inglese- Dopo 20' è entrato. Il Napoli ha perso un po’ di consistenza e si è abbassato, facendo arrabbiare Spalletti. Ora il Leicester recuperava palla molto in fretta. Rodgers ha messo dentro il giovane attaccante zambiano Daka e anche Vardy ne ha tratto dei benefici. A un quarto d’ora dalla fine, col Napoli sempre più stanco,. Anche al Leicester mancavano velocità e brillantezza, ma era tutto nella metà campo napoletana. Tenevano con forza e caratteree Di Lorenzo, che non si ferma mai. Battaglia fino al 90', conNapoli-Leicester 3-2Marcatori: 4' p.t. Ounas (N), 24' p.t. 8' s.t. Elmas (N), 27' p.t. Evans (L), 33' p.t. Dewsbury-Hall​ (L).Assist: 24' p.t. Petagna (N), 8' s.t. Di Lorenzo (N).Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (33' s.t. Manolas), Zielinski; Lozano (45' p.t. Malcuit), Ounas (18' s.t. Mertens), Elmas; Petagna. All. Spalletti.Leicester (4-3-3): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Tielemans (32' s.t. Soumaré), Ndidi, Dewsbury-Hall (44' s.t. Albrighton); Maddison, Barnes (26' s.t. Daka); Vardy. All. Rodgers.Arbitro: Laoz (Spagna).Ammoniti: 33' p.t. Petagna (N), 32' s.t. Demme (N).