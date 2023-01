Luciano Spalletti, nella conferenza stampa post Sampdoria, ha affermato che il suo Napoli non doveva alcuna risposta alla Serie A. Gli azzurri però espugnano Marassi e lanciano un segnale al campionato dicendo a tutte le avversarie che bisognerà compiere un miracolo per andare a prenderli.

Osimhen e compagni, infatti, rimangono i grandissimi favoriti per lo scudetto visto che, per gli esperti Sisal, il tricolore al Napoli è dato a 1,57. I sette punti di vantaggio, dopo 17 gare di campionato, permettono ai ragazzi di Spalletti di guardare il futuro con serenità anche se adesso il pericolo numero non arriva più da Milano ma da Torino. L’ottava vittoria consecutiva, peraltro senza subire reti, lancia prepotentemente la Juventus di Max Allegri all’inseguimento dei campani. I bianconeri, al momento, non sembrano conoscere ostacoli e il big match di venerdì sera al Maradona dirà tantissimo circa le ambizioni di Chiesa e compagni. La seconda posizione in classifica, la difesa blindatissima e molti titolari che smaniano per tornare in campo (Vlahovic e Pogba su tutti) sono i fattori su cui la Juventus sta costruendo la sua incredibile rimonta in campionato. Il titolo per i bianconeri è offerto a 6,00. Calano sul terzo gradino del podio sia Milan che Inter, bloccate sul pareggio rispettivamente da Roma e Monza. I rossoneri, in vantaggio di due gol a sette minuti dalla fine, si fanno riprendere dai giallorossi in un finale pirotecnico; Lautaro e compagni non chiudono i conti contro la formazione di Palladino e vengono punti pochi istanti prima del triplice fischio. Il Milan, comunque secondo, perde punti e certezze, l’Inter, ora lontana 10 punti dal Napoli capolista, deve eliminare alti e bassi se vuole lottare fino alla fine per il titolo. Il tricolore che resta all’ombra della Madonnina, sponda Milan o Inter, si gioca a 7,50.