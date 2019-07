Aurelio De Laurentiis è abituato al cinema, ci lavora da una vita. I colpi di scena sono il suo pane quotidiano, lo stimolo a stupire non gli è mai mancato. Nulla potrà forse superare l’annuncio dell’acquisto di Inler, presentato nel 2011 su una nave da crociera con indosso una maschera da leone. Lo sbarco di ieri pomeriggio a Dimaro, in elicottero, degli agenti di Pepé è comunque un coup de théâtre non indifferente. Archiviato l’incontro, i contatti tra il Napoli e l’entourage del giocatore sono proseguiti oggi.



NUOVA OFFERTA - Al termine del meeting filtrava un cauto ottimismo, poco più. De Laurentiis e Giuntoli hanno ascoltato le richieste di Samir Khiat e collaboratori, le hanno registrate e si sono rimessi al lavoro, nient’affatto convinti. 5 milioni di euro a stagione al giocatore e altri 5 milioni (se non qualcosa in più) di commissioni agli agenti: troppo, secondo la dirigenza partenopea. Che però non molla, anzi rilancia, seppur al ribasso. Secondo quanto appreso da calciomercato.com il Napoli ha presentato una nuova proposta agli agenti di Pepé: ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione, con bonus per arrivare ad un totale di 4 milioni. La distanza economica non è eccessiva, ma c’è da trovare un accordo anche sulle commissioni da elargire agli agenti dell’ivoriano.



ACCORDO VICINO - Con il Lille non dovrebbero esserci problemi. De Laurentiis ha parlato con Gerard Lopez, il patron del club francese. La trattativa è ben avviata: l’offerta del Napoli, 60 milioni più il cartellino di Ounas, soddisfa i transalpini. Non è ancora tutto definito, vanno limati piccoli ma determinanti dettagli. Ma, qualora arrivasse il sì del giocatore, a catena dovrebbe arrivare la definizione dell’affare tra club. Lunedì Pepé rientrerà dalle vacanze estive, intanto i contatti tra le parti andranno avanti. Non c'è tempo da perdere: il Manchester United resta una minaccia da tenere in considerazione, più defilato ma comunque presente anche il Bayern Monaco. Ma in pole, al momento, c'è il Napoli.