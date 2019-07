Il Napoli è alla ricerca di un grande attaccante che possa completare la batteria di giocatori offensivi a disposizione di Carlo Ancelotti. E se resta viva la suggestione legata a Mauro Icardi, bomber in uscita dall'Inter, è altrettanto vero che De Laurentiis sta valutando anche diverse piste alternative, su tutte Rodrigo del Valencia.



CONTATTI AVVIATI - Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha già avviato i primi contatti ufficiali con il Valencia per verificare la fattibilità dell'operazione. Il giocatore resta in attesa di capire se possono esserci i margini per un trasferimento in Italia dopo una stagione da 8 gol e 6 assist in 33 presenza di Liga.