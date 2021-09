Partenza vincente e convincente del Napoli in queste prime gare stagionali. Primato in classifica in Serie A a punteggio pieno per la squadra di Spalletti che questa sera affronterà lo Spartak Mosca per dare continuità anche in Europa League.



Tra i protagonisti c'è Politano che si è ritagliato uno spazio importante nelle scelte dell'allenatore. Un gol e due assist in sette partite e prestazioni di livello. Tanto da convincere, forse, Roberto Mancini a richiamarlo tra i convocati in Nazionale. Stasera l'elenco completo e potrebbe esserci il rientro proprio di Politano.