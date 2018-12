Il Napoli ha puntato Benjamin Pavard, come spiega il Corriere dello Sport: "A Napoli è stato avvistato Giacomo Petralito, agente-intermediario molto noto nell’ambito del calcio tedesco: mica un caso. E vai con il prezzo: 35 milioni di euro, ovvero l’importo della clausola rescissoria che gli permetterà di liberarsi nel 2019. La concorrenza: spietata, soprattutto in Bundesliga, fronte Bayern. Il Napoli proverà ad anticipare i tempi, o quantomeno confezionare un’operazione in stile Koulibaly, acquistato a gennaio 2014 dal Genk e poi inserito in squadra a maggio per la stagione successiva. La rivale più accreditata del Napoli è il Bayern Monaco. Il club azzurro ci pensa eccome: lo ha seguito ancora sabato dal vivo e all’aeroporto di Capodichino, di recente, è stato avvistato Giacomo Petralito, intermediario attivissimo sul mercato tedesco. A quanto pare reduce da un incontro con il ds Giuntoli"