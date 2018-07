Mattia Grassani, avvocato del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc commentando la trattativa Sarri-Chelsea.



Queste le sue dichiarazioni: "Sono ore cruciali, di sottoscritto non c’è ancora nulla, c’è stato un incontro a Roma presso l’ufficio di De Laurentiis nel quale ci siamo confrontati col club inglese e i consulenti legali del mister, ma si tratta di una trattativa molto complessa, ci sono vari dettagli sostanziali non solo economici che De Laurentiis sta curando in primissima persona, sono tutte dinamiche e condizioni che stiamo affrontando rispetto alle quali in settimana la cosa, se non ci dovessero essere intoppi, si dovrebbe concludere. Esiste un patto di belligeranza di cui si sta discutendo? È un‘ipotesi in discussione, il presidente ha a cuore la continuità dal punto di vista tecnico del suo Napoli e vuole metterla a disposizione del nuovo tecnico Ancelotti, e in questo Sarri è pienamente d’accordo, sì, possiamo chiamarlo, come dite, patto di non belligeranza. Younes? Venerdì si aggregherà al ritiro a Dimaro per iniziare la riabilitazione, in modo da riportarlo quanto prima all’attività agonistica".