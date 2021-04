Ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato un'intervista Fulvio Marruocco, avvocato di Koulibaly. Queste le sue parole riguardo il difensore del Napoli:



"Non esiste un ciclo che si conclude o si apre. Prima di tutto il raggiungimento della Champions potrebbe essere un punto di partenza per far saltare la rivoluzione che De Laurentiis voleva organizzare con ricavi in meno. Qualche partenza ci sarà ma non si tratterà di una rivoluzione. Abbiamo ricominciato a vedere il giocatore già visto in questi anni".​