Archiviate le emozioni della due giorni di Champions League,, che vede coinvolte tre formazioni italiane., impegnate rispettivamente in casa contro l'Az Alkmaar - in un match fortemente condizionato dalle 13 positività al Covid nel gruppo squadra olandese - e in trasferta contro lo Young Boys., che non vogliono approcciare nel modo sbagliato l'avventura in campo internazionale e non stravolgeranno verosimilmente le squadre reduci dall'ultimo impegno di campionato., in vista della delicata sfida di lunedì contro il Milan, affidando le chiavi dell'attacco a Borja Mayoral. Dovrebbero trovare comunque spazio dall'inizio Ibanez, Kumbulla, Spinazzola, Veretout e Pedro tra quelli che oggi vanno considerati "titolari"., che fa visita a Glasgow a un Celtic in crisi di nervi dopo la sconfitta nel derby contro i Rangers. Anche Pioli non ritoccherà più di tanto l'undici capace di battere l'Inter sabato scorso: sono previsti 4 volti nuovi, quello di, che sarà rimpiazzato da Brahim Diaz.Europa League, fase a gironiore 18.55NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. GattusoAZ ALKMAAR: Bizot; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjoe, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmunsson. All. SlotIN TV: Sky 201, 252ore 18.55YOUNG BOYS: Von Ballmoos; Hefti, Lustenberg, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack. All. SeoaneROMA: Lopez; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Veretout, Villar; Perez, Cristante, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca.IN TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 253ore 21CELTIC: Barkas; Ralson, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Elyounoussi, Griffiths. ALl. LennonMILAN: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. PioliIN TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252