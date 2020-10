Al centro dell'attenzione in questi giorni c'è la sfida di Europa League trache è in programma domani alle 18:55 presso lo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Ma nel club olandese sono emersi tanti, troppi elementi positivi al Covid-19 che fanno dubitare fortemente sul regolare svolgimento della gara. A tal proposito ha parlatomembro del comitato Esecutivo, che nelle ultime ore ha vigilato su quanto successo in casa AZ. Queste le sue parole in un'intervista per Il Mattino:- "Il protocollo è chiaro, è stato accettato in tutti i Paesi. Non ci sono pericoli, la gara di domani si giocherà. Non c'è intenzione da parte dell'Uefa di prendere una decisione del genere. Siamo in contatto con il club olandese, che è stato chiaro nel suo comunicato".- "L'Italia non può opporsi al protocollo che è stato accettato qualche mese fa. Abbiamo lavorato per trovare un punto comune per tutte le Federazioni proprio in situazioni come questa".- "Come indicato dal protocollo, una squadra con 13 giocatori a disposizione può disputare un match in programma. Fortunatamente è così per loro. Se mancheranno i 13 necessari a decidere sarà la Commissione Disciplinare Etica e di Controllo dell’Uefa".- "Non siamo degli sprovveduti e sappiamo che la salute è al primo posto. Andranno a Napoli solo i negativi all'ultimo tampone prima della partenza".- "Nei momenti di caos è difficile immaginare cosa accadrà. Tutto può succedere, anche una modifica al protocollo. Dipenderà dall'evoluzione del contagio nel territorio europeo. Un format diverso per le competizioni europee? C'è questa possibilità".