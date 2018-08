Continua a far discutere Zinedine Machach. Il centrocampista francese, di proprietà del Napoli ma in prestito al Carpi, si è reso protagonista di un altro episodio da censurare. Come riferisce la Gazzetta di Modena il calciatore ha litigato prima con un compagno di squadra e poi con un giocatore della Primavera biancorossa, prima di essere cacciato dall'allenamento. Machach non è nuovo ad episodi simili: a Napoli è stato sotto processo per una lite per motivi di viabilità.