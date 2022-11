Il Napoli ha sofferto più del previsto, ma ha portato a casa un successo importante contro l'Empoli che ha venduto cara la pelle mettendo in difficoltà in più occasioni la difesa azzurra. Fra i protagonisti della gara anche il baby talento empolese Tommaso Baldanzi che era l'osservato speciale anche in chiave mercato.



Il Napoli ci sta infatti pensando in vista della prossima stagione e, da rivale, è stato promosso a pieni voti non solo in fase di costruzione, ma anche in quella difensiva dove, mettendosi a uomo su Lobotka, ha limitato la produzione offensiva degli uomini di Spalletti.