. E quando non ci riesce non è mai contento di se stesso. Questa sera deve essere contento lo stesso perché l'1-0 del Napoli nasce da una sua palla recuperata a centrocampo. Ma non solo. Perché c'è tutto il lavoro di contorno, nel momento in cui tiene in apprensione per 90 minuti l'intera difesa dell'Atalanta e fa tremare più volte le gambe del reparto arretrato nerazzurro.quando all'85' è apparso il suo numero sulla lavagnetta a bordo campo che ne segnalava laavuta pochi secondi prima quando non ha controllato palla come avrebbe voluto: ci fosse riuscito sarebbe andato via in campo aperto, praticamente trovandosi a tu per tu con Musso in area di rigore,- Poi la consapevolezza di non avere più minuti a disposizione per tornare al gol.Eppure di occasioni ce ne sono state: contro la Lazio la traversa gli negò il gol del pareggio, contro l'Atalanta, invece, stava per far esplodere il Maradona con una rovesciata pazzesca. Bellissimo il gesto tecnico, purtroppo per lui centrale il tentativo. Nessun problema per, ma consapevole di avere la situazione in pugno e di potersi affidare su un'altra certezza come Simeone. Pacca sulla testa di Osimhen che si accomodava in panchina, rincuorando e ringraziando il suo pazzesco numero nove. Il Napoli vince ancora, lo fa senza che il capocannoniere segni ma poco importa. Altri tre punti, altro allungo in classifica.