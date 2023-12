Sarà sfida tra Napoli e Barcellona agli ottavi di UEFA Champions League, il dirigente blaugrana Deco commenta a Sky Sport: "Sarà una sfida molto bella, divertente, con due squadre che amano giocare a calcio e con qualità. Stiamo giocando bene in molti momenti, abbiamo avuto qualche problema con gli infortunati ma cresceremo e torneremo grandi. Speriamo di avere tutti i nostri giocatori a disposizione quando affronteremo il Napoli".



A Mediaset, poi, Deco ha aggiunto che sarà una sfida nel segno di Diego Armando Maradona, grande doppio ex: "La storia del numero 10 in queste due squadre è impressionante, una sfida che avrà un sapore particolare. E si sentirà anche il fattore dello stadio Maradona. Dall'anno scorso il Napoli è tornato ai suoi livelli e dove meritava di essere da tempo. Ha giocatori importanti e abituati a giocare sfide di questo livello. Sarà un confronto difficile".