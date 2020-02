Napoli-Barcellona non sarà una partita come le altre. Domani sera, in occasione dell'andata negli ottavi di finale in Champions League, Leo Messi gioca per la prima volta al San Paolo, lo stadio di Diego Armando Maradona. Attesi 50 mila spettatori con record d'incasso: 4,5 milioni di euro.



L'attaccante del Barça ha dichiarato prima della partenza: "Ho saputo che mi apprezzano perché sono argentino, come Maradona. L'emozione più forte sarà calpestare l'erba del San Paolo, uno stadio unico per noi che siamo cresciuti nel mito di Diego".

Il figlio di Maradona lo accoglie con una lettera: "Benvenuto nel tempio di papà".