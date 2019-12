Clementino gioca sempre in casa, anche a Milano. Dove ieri sera ha fatto un concerto al Fabrique nella terza tappa del suo "Tarantelle Tour", partito venerdì scorso a Padova e sabato a Bologna. Venerdì sarà a Roma, sabato a Bari e infine lunedì 23 dicembre a Napoli.



Tra una canzone e l'altra, il rapper campano si è concesso anche una battuta sul calcio: "Tutti pensano che il Barcellona ci farà il c... in Champions League, ma non sarà così. Ci penso io al mio Napoli. Vado nello spogliatoio, faccio sedere Gattuso e dico a Koulibaly: spacca le gambe al numero 10 basso con la barba! No dai, scherzo".

Anzi, oltre a essere tifosissimo del Napoli, Clementino è un grande ammiratore di Messi, accostato a Maradona in uno dei suoi versi rap facendo Freestyle.



Accompagnato dalla Smoke Band, Clementino ha interagito con il pubblico anche scendendo dal palco e buttandosi in mezzo alla folla. Il suo concerto, aperto da Nerone, è stato uno show di due ore con una chicca: la cover "Don Raffaè" di Fabrizio De Andrè. Al suo fianco si sono poi alternati alcuni ospiti d'eccezione come Achille Lauro, Fabri Fibra, Nayt e Rocco Hunt. Impossibile annoiarsi.