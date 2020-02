Napoli-Barcellona è praticamente già iniziata. In città l'attesa è alle stelle, così come la preoccupazione che Messi sia nella giornata sì. Ma non mancherà la voglia, la curiosità di vedere il talento argentino ed i suoi compagni arrivare a Napoli.



Quella di domani sarà una gara ricca di movimento in città. Questo il programma completo riguardo la vigilia della gara:



Ore 12:00 - Conferenza stampa prepartita di Gennaro Gattuso a Castel Volturno.



Ore 13:00 - Arrivo del Barcellona all'Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino.



Ore 13:30 - ​Arrivo del Barcellona presso l'Hotel NH Napoli Panorama, in via Medina.



Ore 18:15 - Conferenza stampa prepartita di Quique Setién presso lo Stadio San Paolo di Napoli con seguente allenamento del Barcellona.