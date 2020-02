Anche nella serata di Champions League Calciomercato.com vi offre la MOVIOLA LIVE della partita più importante per il nostro calcio ovvero quella che vede al San Paolo il Napoli affrontare il Barcellona.



LA DESIGNAZIONE - ​Sarà l'arbitro tedesco Felix Brych a dirigere la gara mentre gli assistenti saranno i connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Dalla Germania arrivano anche il IV uomo Harm Osmers e i due VAR, Bastian Dankert e Marco Fritz. Brych ha già arbitrato il Napoli quest'anno nella gara dei gironi vinta col Liverpool sempre al San Paolo.



PRIMO TEMPO

10' - Vidal strattona Mario Rui che lo aveva superato. Ci poteva stare il cartellino giallo.

29' - REGOLARE il gol di Mertens con Zielinski che parte in posizione regolare e serve arretrato Mertens sul secondo palo, bravo a controllare e battere ter Stegen.



SECONDO TEMPO

49' - Brutto intervento di Sergio Busquets su Mertens. L'arbitro opta per il cartellino giallo che sembra corretto. Il centrocampista era diffidato e salterà il ritorno.

73' - Protesta il Napoli per un contatto in area fra Callejon e Umtiti, il contatto sembra da rigore, ma l'azione era ferma per fuorigioco di partenza di Insigne.

88' - Vidal prende il primo cartellino giallo per un brutto fallo su Mario Rui. Byich lo ammonisce, ma poi i due vanno faccia a faccia costringendo l'arbitro ad estrarre per entrambi un cartellino giallo. Per Vidal è il secondo che vuol dire espulsione.