Napoli-Barcellona 2-4





Napoli:



Meret 5,5: non ha particolari colpe sui gol, arrivati tra manovre veloci, palle sporche e giocate strepitose. È lento quando bisogna far partire l'azione dal basso.



Di Lorenzo 5,5: cerca si lanciare un paio di volte Osimhen ma in entrambi i casi si conclude in un nulla di fatto. È lento a scalare in marcatura sul gol di Aubameyang.



Rrahmani 5: indeciso in uscita, sbaglia il posizionamento e resta troppo distante dagli avversari.



Koulibaly 5,5: qualche intervento degno del suo nome, ma in generale ha qualche difficoltà dato che gli avversari spesso attaccano in superiorità numerica.



Mario Rui 5,5: Adama Traoré è un avversario difficilissimo da tenere, soprattutto quando ti punta. Cerca di temporeggiare più che può, ma termina per soffrirne la grande esplosività.



Fabián Ruiz 5: in occasione del contropiede con gol del Barça si ferma troppo presto non aiutando la squadra in recupero. Per il resto non ci mette la sua impronta a centrocampo quando c'è da costruire (29' s.t. Ounas 5,5: si accende ogni tanto ma sbaglia più volte l'ultima scelta).



Demme 4,5: manca sempre il suo filtro davanti alla difesa e gli avversari arrivano con enorme facilità a ridosso dell'area napoletana (1' s.t. Politano 6,5: inizia con qualche sprazzo che porta ottimismo, si spegne con il passare dei minuti. Trova, tuttavia, il gol nel finale rubando palla a Nico).



Elmas 5,5: a differenza di Cagliari ci mette più intensità, prova ad essere più nel vivo della partita. Però non è abbastanza, chi gioca in quella posizione deve trovare qualche spunto in più.



Zielinski 5,5: nel gioco tra le linee si trova più a suo agio, però finisce per abbassarsi troppo e non si rende protagonista di giocate che lasciano il segno (28' s.t. Mertens 5,5: non entra in partita).



Insigne 5,5: brutto errore dopo poco, sbaglia completamente la misura del calcio d'angolo da cui nasce il gol del vantaggio blaugrana. Si riscatta lanciando Osimhen in profondità con il nigeriano che conquista il rigore trasformato proprio dal capitano (36' s.t. Petagna s.v.).



Osimhen 6,5: è il più pericoloso del Napoli. Tiene sempre in apprensione la difesa del Barcellona e conquista il rigore che accorcia momentaneamente le distanze (29' s.t. Ghoulam 5,5: difficile fare qualcosa quando entri a risultato ormai definito. Sbaglia qualche posizionamento.).





Spalletti 5,5: ci sta perdere e subire contro questo Barcellona, il suo Napoli però appare privo di idee e slegato.

Barcellona:: esce in ritardo su Osimhen atterrandolo in area, concedendo così il rigore al Napoli.: fa buona guardia lì dietro, ma soprattutto ci mette qualcosa in più rispetto a Mingueza in fase di spinta.Osimhen gli dà filo da torcere soprattutto in allungo ma lui è attento e cerca di lasciargli meno spazio possibile chiudendolo più volte in anticipo.: si lascia scappare Osimhen in occasione del rigore per il Napoli. Ha però il merito di segnare il terzo gol che spezza le gambe agli avversari.: prestazione enorme. Sblocca il match chiudendo con il gol il contropiede del Barcellona. Protagonista anche sul terzo gol quando da una sua palla sulla sinistra Piquè la mette dentro.: uomo ovunque, tanta corsa e qualità. Entra nel giro palla veloce e tecnico del centrocampo catalano con una personalità importantissima (30' s.t.: pasticcia in area di rigore regalando palla a Politano per il 2-4 che dà un accenno di reazione al Napoli).: il suo valore non lo scopriamo certo oggi. Controlla come al solito il centrocampo dettando i tempi giusti (17' s.t. Gavi 6: ha fatto qualcosa in più all'andata, ma è comunque prezioso in ogni zona del campo).: il suo gol è di una qualità unica. Meret non può far altro che guardare la palla che si infila all'incrocio dei pali.: le sue sgasate sulla destra hanno messo spesso in difficoltà Mario Rui. Serve anche due assist, quello dello 0-1 e quello dell'1-4 finale (30' s.t.: combina poco e niente nel finale).: non dà mai riferimenti alla difesa napoletana. Trova un gol bellissimo nella ripresa per il poker definitivo (30' s.t.: entra a partita praticamente terminata, non si ricordano troppi palloni giocati).: è il meno attivo degli spagnoli ma è comunque nel vivo di un gioco bellissimo e offensivo del Barcellona (37' s.t.).: con lui in panchina sembra essere tornato il vecchio Barcellona che dominava il gioco imponendo il proprio calcio. La sua squadra arriva in porta con una facilità impressionante e trova questa vittoria meritando ampiamente.