Questa sera, alle ore 23, andrà in scena la seconda amichevole nel giro di pochi giorni tra Napoli e Barcellona. Teatro della sfida il Michigan Stadium di Ann Arbor, impianto da 110.000 posti a sedere, il secondo al mondo per grandezza. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky, in Pay per View, al costo di 10 euro.



PROBABILI FORMAZIONI:



NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Fabian Ruiz; Callejon, Younes, Insigne; Milik.



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong, Vidal; Dembelè, Suarez, Griezmann.