Il Napoli pareggia in casa contro il Barcellona, ma per come è andata la gara un po' d'amaro resta, perché forse gli azzurri avrebbero potuto portare la vittoria a casa.



A tal proposito il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha svelato un retroscena inerente la gara di ieri. Al termine della partita, infatti, il giornalista ha incontrato Aurelio De Laurentiis.



Questo il siparietto creatosi:



DE LAURENTIIS - "Stasera non parlo, faccio io una domanda a te. Sei contento?".



DE MAGGIO - "Sono un po' amareggiato perché alla fine si poteva anche vincere".



DE LAURENTIIS - "Va bè, ma allora sei incontentabile".