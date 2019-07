Come riporta Tuttosport: "Il Toro insiste, il Napoli ha fissato il prezzo sia per Verdi sia per Mario Rui. E a Cairo lo ha fatto per tutti e due integrando la risposta con una variabile nuova: Baselli più 20 milioni in cambio del duo Verdi-Rui.

Perché Carletto Ancelotti stravede per il centrocampista granata, ne parlava con stima già ai tempi del Real Madrid e adesso lo vorrebbe con lui al Napoli. I dirigenti granata hanno preso tempo, stanno facendo due calcoli e i conti non tornano. Perché valutano Baselli 20 milioni e aggiungendone altri venti il costo dei due giocatori del Napoli raggiunge i 40 milioni. Quindi: 25 per Verdi e 15 per il portoghese. E visto che l’ex bolognese è stato pagato proprio 25 da De Laurentiis e arriva da una stagione tutt’altro che esaltante, il valore dato da Cairo al trequartista resta di 20. E anche il prezzo dell’esterno sinistro è considerato alto. Basso invece quello di Baselli. Insomma, non ci siamo; o meglio, non ancora".