Quarto giorno di ritiro per ila Dimaro. Gli azzurri sono in campo per ilsquadra di Promozione trentina. Dalle 17:30 la diretta testuale su Calciomercato.com. Queste le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. All. Spalletti.Iobstraibizer; Cova, Lucchini, Iob, Pezzi; Mallemace, Falvo, Pedot; Zanotti; Dalpiaz, Formolo. All. Coslop.1' - Inizia la partita.3' - Napoli in vantaggio! Azione dalla destra, si inserisce Elmas che batte Iobstraibizer.7' - Raddoppio del Napoli: Politano trova Osimhen che con un tocco morbido beffa l'estremo difensore avversario.13' - Buona la palla filtrante di Mario Rui che pesca Osimhen. Il nigeriano salta il portiere e insacca ma il guardalinee segnala il fuorigioco ed annulla il 3-0.14' - Terzo gol del Napoli. Calcio d'angolo di Politano, stacca solo Manolas che insacca.20' - Poker per il Napoli: Elmas gioca spalle alla porta, scarica su Osimhen che calcia di prima dal limite e infila all'angolino.34' - 5-0 per il Napoli: lancio in profondità di Ounas per Osimhen che si trova in campo aperto con il portiere in uscita, lo salta e calcia a giro da fuori.37' - Arriva il 6-0: è ancora Osimhen a sfruttare un errore del portiere, si allunga in scivolata e trova il quarto gol personale.45' - Gran gol di Lobotka: azione manovrata del Napoli, arriva lo slovacco che calcia da fuori e trova l'incrocio per il 7-0.46' p.t. - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Napoli stacca Elmas ma il colpo di testa è debole e blocca ​Iobstraibizer.Termina il primo tempo.Il Napoli scende in campo il secondo tempo con una nuova formazione: Contini; Zanoli, Rrahmani, Luperto, Costa; Gaetano, Palmiero; Tutino, Ciciretti, Zedadka; Petagna.4' - Prima occasione della ripresa per il Napoli: va via Zedadka sulla sinistra, tocco arretrato per Ciciretti, ma la conclusione di quest'ultimo è debole e blocca il portiere.8' - Gol del Napoli: Tutino si libera e calcia al limite dell'area con la palla che si infila nell'angolino per l'8-0.17' - Altra rete per il Napoli. È Palmiero a siglare il 9-0.18' - Palmiero ci ha preso gusto, gran botta dalla distanza che si infrange contro il palo.19' - 10-0 per il Napoli: si iscrive al registro dei marcatori anche Ciciretti.