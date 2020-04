Siamo nella settimana die quest'anno non sarà assolutamente come tutti gli altri a causa del Covid-19. Il Napoli ha pensato a chi è al lavoro in questi giorni difficili ed ecco il comunicato della società stessa:prodotte su licenza ufficiale da Crispo, nel formato gigante (3,5 kg)Per destinarle a quelle persone che in queste settimane si stanno prendendo cura degli italiani, mettendo a repentaglio la propria vita.Un uovo gigante si presta ad un consumo in una comunità, e le comunità ospedaliere attive in questo periodo, sono luoghi eccezionali.anche a nome di tutti i tifosi, i medici e tutto il personale sanitario che senza sosta da settimane, adempie con professionalità ed incredibile senso del dovere, alle proprie responsabilità.in numero proporzionale al numero di posti letto, e dunque alle dimensioni del reparto ed in particolare agli ospedali:A.O. dei COLLI -PRESIDIO COTUGNOIST. TUMORI PASCALEA,O, SANT'ANNA E SAN SEBASTIANOA.O. SAN PIOP.O. LORETO MAREA.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLIA.O. S. G. MOSCATIA.O. dei COLLI -PRESIDIO MONALDIOSPEDALE DEL MAREA.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGIP.O. BOSCOTRECASEP.O. SANT'OTTONE FRANGIPANE ARIANO IRPINOP.O. MAURO SCARLATO SCAFATIP.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLIP.O. MADDALON