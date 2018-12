Negli spogliatoi post-Inter, la rabbia di Koulibaly non si è placata come scrive Il Mattino, ci ha pensato capitan Marek Hamsik a confortare il compagno: "Anche lo slovacco ha confortato Koulibaly al termine della partita e ha provato a riportare la calma nello spogliatoio. Urla contro tutti, una sconfitta che non è stata digerita per il clima in cui si è giocato. Il calcio italiano ha fatto un passo indietro. Forse due"